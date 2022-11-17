رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئها في البحر الأسود لـ 120 يوم.

وقعت روسيا وأوكرانيا وتركيا تحت رعاية الأمم المتحدة في يوليو من هذا العام على اتفاق الحبوب للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية عبر السماح لأوكرانيا باستئناف التصدير من 3 موانئ.

"أرحب بالاتفاق الذي توصل إليه كل الأفرقاء لمواصلة مبادرة البحر الأسود للحبوب لتسهيل الملاحة الآمنة لتصدير الحبوب والأغذية والأسمدة من أوكرانيا،" بحسب ما نقلته رويترز عن غوتيريش في بيان.

وساهم التوصل إلى اتفاق تصدير الحبوب في يوليو في انخفاض أسعار الحبوب في مقدمتها القمح، الذي كان قد وصل مستويات قياسية بعد الحرب نتيجة إغلاق الموانئ الأوكرانية.

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة ملتزمة بالكامل بإزالة ما تبقى من عقبات أمام روسيا لتصدير الأغذية والأسمدة وهو ما اعتبرته روسيا أمر أساسي في الاتفاق.

وفي تغريدة، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان يوم الخميس إنه اعتبارا من 19 نوفمبر الجاري سيتم تمديد العمل بالاتفاق لـ 120 يوم بعد محادثات رباعية استضافتها تركيا.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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