تحتجز السلطات الروسية سفينتين مصريتين محملتين بالقمح لتصديره، كان من المقرر أن تبحرا قبل أيام إلى مصر، التي هي أكبر مستورد للقمح في العالم.

وأوردت وكالة بلومبرغ الأمريكية، يوم الخميس، نقلا عن وزير التموين المصري علي المصيلحي أن السفينتين كان من المقرر أن تبحرا بنهاية مارس الماضي، وفق مناقصة أجريت في يناير.

وأضاف أن السفينتين -وهما محملتان بقمح من شركة غرين فلاور- لم تحصلا على إذن بالإبحار لعدم امتلاكهما الوثائق الصحيحة، وهما محتجزتان لدى السلطات الروسية حاليا.

ووفق وكالة بلومبرغ، تعتبر الواقعة أحدث حلقة لتداعيات خلاف في روسيا بين أحد كبار تجار الحبوب وهيئة الرقابة الزراعية الروسية، والذي تسبب من قبل في عرقلة تسليم شحنات بالخارج.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن شركة غرين فلاور، التي تتبعها شحنات القمح المحملة على السفينتين المصريتين المحتجزتين، هي شريك تصدير لشركة تجارة الحبوب "تي دي ريف" (TD Rif) التي كانت مستهدفة مؤخرا من هيئة الرقابة الزراعية الروسية.

وكان مالك شركة "تي دي ريف"، وهي من أكبر تجار الحبوب في روسيا، قال، في مارس الماضي، إن سفن محملة بالقمح الروسي تابعة لشركته تم منعها من الإبحار، مما تسبب لشركته في خسائر فادحة.

وبعد تسجيل زيادة في طلبات قدمتها دول مستوردة تشير إلى أن جودة الحبوب الروسية لا تفي بمتطلبات الحجر الصحي، بما في ذلك من "تي دي ريف"، اقترحت هيئة الرقابة الزراعية الروسية، في مارس الماضي، توزيع حصص التصدير بالنسبة للشركات التي تعاني من مشكلات تتعلق بالجودة، بحسب وكالة رويترز.

لكن -وفق بلومبرغ- فالرقابة على شركة "تي دي ريف" تأتي في ظل تحرك الرئاسة الروسية (الكرملين) لفرض سيطرة أكبر على الصادرات منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022.

وقال وزير التموين المصري، لبلومبرغ وفق ما نشرته الوكالة الخميس، إن مصر تنتظر رد من مسؤولي السفارة الروسية بشأن السفينتين المحتجزتين، مضيفا أنه بمجرد تلقي الرد ستقرر بلاده ما ستفعله بشأن شحنات القمح.

ومصر، التي تعتبر مشترياتها من القمح مرجع عالمي كونها أكبر مستورد له، كانت استوردت في عام 2023 من روسيا غالبية وارداتها من القمح، بحسب بيانات لرويترز.

وروسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم، ويمكن أن يؤدي أي اضطراب في شحنات القمح من البلد إلى ارتفاع الأسعار العالمية.

للمزيد: مصر تحدد سعر توريد القمح المحلي عند 2000 جنيه

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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