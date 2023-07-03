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أعلنت السعودية الاثنين أنها ستقوم بتمديد الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في يوليو الجاري لشهر آخر، أي حتى أغسطس مع إمكانية تمديده، بحسب وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية سيبلغ بذلك إنتاج المملكة في شهر أغسطس نحو 9 مليون برميل يوميا، مضيفة نقلا عن المصدر أن القرار يهدف "لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".

وكان تحالف أوبك بلس (منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها والذي يتضمن المملكة وروسيا) قد قرر الشهر الماضي خفض مستوى الإنتاج الكلي المستهدف من النفط الخام لدوله الأعضاء في عام 2024 إلى 40.46 مليون برميل يوميا، أقل بنحو 1.4 مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الذي أقره التحالف في أكتوبر الماضي.

وأعلنت السعودية وقتها تمديد خفض طوعي في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا - كانت تنفذه بداية من مايو 2023 وحتى نهاية 2023 - إلى نهاية عام 2024.

كما أعلنت تنفيذ تخفيض طوعي إضافي في إنتاجها من البترول الخام مقداره مليون برميل يوميا، ابتداءً من شهر يوليو لمدة شهر وهو الذي مدته لشهر إضافي الاثنين.

ونقلت رويترز عن ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الاثنين إن روسيا ستخفض صادراتها من النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

وارتفعت أسعار النفط على خلفية الأخبار، حيث يتداول خام برنت عند 76.26 دولار للبرميل وخام غرب تكساس عند 71.45 دولار للبرميل.

للمزيد عن خلفية الخبر: مُحدث- تحالف أوبك بلس يخفض الإنتاج المستهدف في 2024 إلى 40.46 مليون برميل يوميا

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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