شهدت أسواق المال والأصول تعاملات حذرة في ظل ترقب رد إيران على مقترح جديد لإنهاء الحرب.

وتمر الأسواق بحالة من الارتباك منذ إندلاع الحرب نهاية فبراير الماضي.

بعض تفاصيل الأداء اليوم

(وفق بيانات السوق)

خلال تعاملات الخميس، تداولت العقود الآجلة لخام برنت عند مستويات 100 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 93 دولار، بحلول الساعة 12:18 بعد الظهر بتوقيت الإمارات.

أما الذهب فتداول عند مستويات فوق 4,735 دولار للأونصة في المعاملات الفورية بحلول نفس التوقيت.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 0.55% فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 0.26%، بحلول نفس التوقيت. كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسية في السعودية بنحو 0.23%، والبورصة المصرية في عطلة رسمية.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: ياسمين صالح)

