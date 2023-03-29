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اتفاقية بين قطر للطاقة وإكسون موبيل كندا للاستكشاف البحري قبالة سواحل كندا
"تعزز من التواجد في مناطق الاستكشاف الأطلسية الكندية والتي هي جزء من جهود نمو قطر للطاقة الدولي"، بحسب سعد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ "قطر للطاقة"
٢٩ مارس، ٢٠٢٣
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