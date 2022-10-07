تماسكت أسعار خام برنت بعد تخفيض تحالف أوبك+ سقف الإنتاج بمليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر المقبل، وذلك في اجتماعه الأربعاء الماضي.

ويعد ذلك الخفض هو الثاني بعد تقليص سقف الإنتاج لشهر أكتوبر بنحو 100 ألف برميل يوميا باجتماع وزراء أوبك+ في سبتمبر الماضي.

وفي ظل انخفاض إنتاج عدد من دول التحالف عن سقف الإنتاج حتى بعد التخفيض، تُقدر أوبك+ أن الخفض الفعلي في المعروض سيكون ما بين مليون و1.1 مليون برميل يوميا بحسب ما صرح به وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان في المؤتمر الذي عقده التحالف عقب الاجتماع الأربعاء الماضي.

لمزيد من التفاصيل: أوبك + تقرر خفض الإنتاج بـ 2 مليون برميل يوميا



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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