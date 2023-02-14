رفعت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعام 2023 قليلا عن توقعات الشهر الماضي.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري الذي أصدرته يوم الثلاثاء إنه من المتوقع أن ينمو الطلب على النفط هذا العام بـ 2.3 مليون برميل يوميا.

وأشارت إلى أن نمو الطلب على النفط من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية - التي تضم أمريكا ودول أوروبية - لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كوفيد. وتوقعت أن يرتفع الطلب من دول منظمة التعاون بمقدار 400 ألف برميل يوميا أي أعلى بـ 100 ألف برميل يوميا من توقعاتها الشهر الماضي.

للمزيد: إعادة فتح الاقتصاد الصيني يعطي دفعة بسيطة لتوقعات أوبك

أما في ما يتعلق بالدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فتوقعت أوبك أن ينمو الطلب بـ 2 مليون برميل يوميا، "متخطيا مستويات ما قبل الجائحة للعام الثاني على التوالي ومن المتوقع ان تقود الصين ودول آسيوية أخرى والشرق الأوسط الطلب".

وعلى الرغم من النظرة الإيجابية، أشارت أوبك إلى أن "الأمر الأساسي لنمو الطلب على النفط سيكون عودة الصين من قيود التنقل التي فرضتها وأثر ذلك على البلاد والمنطقة والعالم".

وكانت الصين قد تخلت في ديسمبر عن سياسة صفر كوفيد - والتي تعني فرض إجراءات صارمة على تنقل أو حركة السكان في حالة ظهور أي إصابات بكوفيد.

وقالت أوبك في التقرير إن القلق لا يزال يحوم حول وتيرة الانتعاش الاقتصادي في الصين والآثار المترتبة على ذلك في ما يتعلق بالطلب على النفط.

وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، رفعت أوبك توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% بدعم من الزخم الذي شهده الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من العام 2022.

وعلى الرغم من ذلك، قالت أوبك في تقريرها إن المخاوف الاقتصادية ستلقي بظلالها على آفاق الطلب على النفط العالمي بما في ذلك مستويات التضخم وإجراءات التشديد النقدي ومستويات الدين السيادية والتوترات الجيوسياسية.

وعن انتاج النفط من دول المنظمة الـ 13، فتراجع بـ 49 الف برميل يوميا عن ديسمبر ليبلغ 28.88 مليون برميل يوميا في المتوسط في يناير. وبينما زاد انتاج النفط من نيجيريا وأنغولا والكويت، انحفض انتاج السعودية والعراق وايران، بحسب ما جاء في تقرير أوبك عن مصادر ثانوية.

وفي يناير، بلغ انتاج السعودية 10.31 مليون برميل يوميا مقابل 10.47 مليون برميل يوميا في ديسمبر فيما الكويت 2.69 مليون برميل يوميا في يناير مقابل 2.64 مليون برميل يوميا في ديسمبر. أما الامارات فاستقر انتاجها عند 3 ملايين برميل يوميا في يناير.

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا