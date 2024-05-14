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أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على توقعات نمو الطلب على النفط خلال العامين الجاري والمقبل بدون تغيير، في تقريرها الشهري عن مايو الصادر يوم الثلاثاء.

وظلت توقعات نمو الطلب على النفط عند 2.25 مليون برميل يوميا في 2024، و1.85 مليون برميل يوميا في 2025. وهي ذات التوقعات في تقرير الشهر الماضي.

كما أبقى التقرير، على توقعات نمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2024 و2025 كما هي دون تغيير عند 2.8% و2.9% على التوالي.

وحسب التقرير الشهري، تراجع إنتاج الدول الأعضاء وعددها 12 دولة، في أبريل إلى 26.58 مليون برميل يوميا، مقابل 26.62 مليون برميل يوميا في مارس، بحسب مصادر ثانوية.



وارتفع إنتاج إيران والكونغو وليبيا في أبريل، كما ارتفع إنتاج السعودية - التي تطبق خفض طوعي للإنتاج - بشكل طفيف من 9,027 مليون برميل يوميا في مارس إلى 9,029 مليون برميل يوميا ليظل في نطاق مستهدفاتها.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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