قالت شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) المصرية، في بيان للبورصة المصرية يوم الأحد، إنها تسلمت الأحد خطاب من الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس) تعلن فيه نيتها التقدم بعرض شراء غير ملزم للاستحواذ على أسهم باكين.

وبحسب البيان، يستهدف العرض الاستحواذ على نسبة 100% من رأس المال المصدر لشركة باكين مخصوم منها عدد الأسهم اللازمة لاستمرار قيد الشركة في البورصة المصرية.

ويتراوح سعر العرض الذي ستتقدم به سايبس بين 17.5 جنيه مصري (0.9 دولار) و18.5 جنيه (نحو 0.97 دولار) للسهم الواحد، وهو سعر حددته سايبس بنسبة زيادة تتراوح بين 11% و17% من سعر إغلاق سهم باكين يوم 26 يوليو.

واشترطت سايبس أن تقوم بالبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة لشركة باكين لتحديد سعر الشراء النهائي.

وأغلق سهم باكين في تعاملات الأحد عند 16.2 جنيه (نحو 0.85 دولار) للسهم مرتفعا 2.86%، بحسب بيانات التداول على البورصة المصرية.

وكانت باكين تلقت سابقا عرض شراء من شركة سايباد للاستثمار الصناعي بسعر يتراوح بين 16 جنيه (0.84 دولار) و16.5 جنيه (0.86 دولار) للسهم، لكن مجلس إدارة باكين طلب من شركة سايباد تحسين قيمة العرض للوصول لسعر يتناسب مع القيمة الحقيقية والعادلة للشركة.

نبذة عن الشركتين

باكين: تأسست عام 1958، وتعمل في مجال صناعة الدهانات وأحبار الطباعة، وتقول الشركة إنها صاحبة أكبر حصة سوقية في سوق الدهانات المصرية، وهي مدرجة بالبورصة المصرية، بحسب صفحتها على فيسبوك.

سايبس: بدأت عملها في السوق المصري عام 1989 وتعمل في مجال تصنيع الدهانات في الشرق الأوسط، ولديها 4 مصانع، وتقدم منتجاتها في مصر و15 دولة أخرى، وأنشأت أول مصنع لها عام 1956 في لبنان، بحسب صفحتها على لينكدإن وموقعها الإلكتروني.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)



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