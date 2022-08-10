عدلت شركة سايباد للاستثمار الصناعي (سايباد) المصرية سعر العرض الذي سبق وقدمته للاستحواذ على نسبة تصل إلى 100% من شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين) المصرية.

وتأتي مراجعة سايباد للعرض الذي تقدمت به لـ باكين في يوليو الماضي بعد أن طلبت باكين منها تحسين قيمة العرض، لتدخل بعدئذ في منافسة الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس) عبر عرض أعلى في 7 أغسطس.

وقالت باكين في بيان للبورصة يوم الأربعاء، إنها تلقت خطاب من سايباد، تقترح فيه أن يكون سعر السهم ما بين 16.5 و18.75 جنيه (00.86 – 0.98 دولار) بدلا من سعر بين 16 و16.5 جنيه (0.84 - 0.86 دولار) للسهم.

للمزيد: "سايبس" تعتزم التقدم بعرض للاستحواذ على "باكين" المصرية

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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