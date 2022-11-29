قد تعقد مجموعة أوبك+ اجتماعها الوزاري الشهري المقبل المقرر يوم الأحد 4 ديسمبر عن بعد بشكل جزئي أو كلي، بدلا من الحضور الشخصي، بحسب ما نقلته رويترز عن مصادر يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تُبقى أوبك+ سياسة الإنتاج كما هي دون تغيير في اجتماع الأحد، بحسب ما قالته 5 مصادر من أوبك+ لرويترز.

فيما قال مصدران للوكالة إن المناقشات في الاجتماع قد تتطرق لخفض إضافي في الإنتاج لدعم الأسعار التي انخفضت على إثر مخاوف التباطؤ الاقتصادي، على الرغم من أن أيا من المصدرين لا يرجح إقرار خفض إضافي.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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