ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، بسبب مخاوف بشأن المعروض، مع استمرار محاولات الاتحاد الأوروبي التوصل لقرار بشأن حظر النفط الروسي.

وتعارض عدة الدول بينها المجر حظر النفط من روسيا التي تنتج نحو 10% من الإنتاج العالمي وتعتمد عليه أوروبا، خوفا من تضرر اقتصادها في وقت يشهد العالم فيه معدلات تضخم عالية.



وارتفع خام برنت 1.4% إلى 103.88 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس 1.2% إلى 100.99 دولار للبرميل.

وكانت أمريكا قد اقرت حظر على النفط الروسي بعد ان قررت روسيا غزو أوكرانيا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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