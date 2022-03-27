عمّقت الحرب الروسية الأوكرانية من أحزان مصنعي الأسمنت في مصر - المأزومين أصلًا - نتيجة الضغوط المتعلقة بأسعار البترول وصعوبات استيراد الخامات وقطع الغيار.

"بعد حرب أوكرانيا، سعر الفحم الذي نستورده ارتفع من 60 دولار للطن إلى أكثر من 300 دولار، والورق المستخدم في التعبئة ارتفع 40%، هذا بخلاف صعوبات استيرادهما، ونفس الكلام بالنسبة لقطع الغيار وغيرها من الخامات"، بحسب ما قاله قال كارلوس جونزالز، رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت أسيوط، ورئيس سيمكس مصر والإمارات، يوم الأحد في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم.

وتعاني شركة أسمنت أسيوط - التي استحوذت عليها سيمكس المكسيكية عام 1999 - من الزيادة الكبيرة في المعروض بالسوق المصري، والتي أدت لخسائر في أغلب الشركات العاملة في القطاع. وتصل الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت في مصر إلى أكثر من 80 مليون طن كل سنة، في حين أن المبيعات تتراوح بين 48 و50 مليون طن، بحسب بيانات شعبة الأسمنت بغرفة باتحاد الصناعات المصرية.



واتفق ٢٣ من مصنعي الأسمنت في مصر على تخفيض الانتاج لتقليص فائض العرض، وذلك لمدة عام منذ يوليو الماضي، بعد الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة.

"الشركات لم تتمكن من الاستفادة من القرار [بتخفيض الإنتاج]، بعد أن اصطدمت، بأزمة أوميكرون، وبعدها حرب أوكرانيا، والتي رفعت التكاليف بشكل كبير"، وفق ما قاله جونزالز.

وتستحوذ سيمكس على حوالي 8% من سوق الأسمنت في مصر، وتبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 5.7 مليون طن، وبلغت مبيعاتها العام الماضي 3.7 مليون طن، وتتوقع مبيعات ما بين 3.7 و 4 مليون طن في 2022، بحسب جونزالز.

وكانت سيمكس، أغلقت أحد خطوط الإنتاج في مصنعها بمصر، في 2017، نتيجة الضغوط المتعلقة بفائض المعروض، بحسب ما ذكره جونزالز، الذي أضاف أن "ثلث" الشركات العاملة بالقطاع كانت ستغلق لولا قرار خفض الإنتاج.

زيادة الأسعار

وأشار إلى أن شركته رفعت أسعار البيع بحوالي 100 جنيه منذ فبراير الماضي، ليبلغ سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع، حوالي 1100 جنيه (٥٩ دولار).

"رغم هذه الزيادة في الأسعار، لكنها لم تغطي الزيادة في التكاليف، أو تعوض الخسائر المحققة في السنوات الماضية، نحن فقط نحاول امتصاص ارتفاع الطاقة والخامات، ولا يمكننا تمرير كل الزيادة للمستهلك"، بحسب ما قاله جونزالز.

وأشار إلى أن الشركة تحاول في الوقت الحالي العمل بالمازوت كوقود في مصانعها لأنه أرخص، لكن "المازوت يستخدم في كثير من الصناعات في مصر، وأيضا محطات الكهرباء، وبالتالي لا يتوفر بالكميات المطلوبة، وإذا لم نجد الكميات التي نحتاجها، سنضطر لاستيراد الفحم الأغلى".



وأضاف: "أزمة أوكرانيا لم ترفع فقط التكاليف، ولكن المشكلة أيضا في توفر الخامات وقطع الغيار، والقدرة على توفير الوقود الأرخص، وسط أزمات سلاسل التوريد وصعوبات الشحن، وكل هذه العوامل سيكون لها تأثير على الأسعار".



"السؤال حاليا من سيتمكن من الاستمرار في ظل هذه الظروف، وأكيد نتمنى أن تنتهي الحرب، وهذا سيحل الكثير من المشكلات".



(إعداد: عبد القادر رمضان)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

#أخباراقتصادية