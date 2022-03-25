تعرضت محطتان لتوزيع المنتجات البترولية في السعودية لهجوم من جماعة الحوثي الجمعة، بحسب بيان لوزارة الطاقة السعودية.

وبحسب بيان الوزارة الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية فقد تعرضت محطة لتوزيع المنتجات البترولية في شمال جدة لهجوم الساعة ال 5:25 مساءا بتوقيت السعودية بعد حوالي نصف ساعة من هجوم آخر على محطة في جازان الساعة ال5 مساءا.

و لم تقع خسائر بشرية نتيجة الهجوم، بحسب البيان.

وقالت وزارة الطاقة ان المملكة لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات النفط للأسواق العالمية نتيجة لهجمات الحوثيين.

وأضافت ان مثل هذه الهجمات قد تؤدي إلى "التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها إلى الأسواق العالمية، وهو ما يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية".

وقد أعلن الحوثيون إنهم شنوا هجمات على منشآت طاقة سعودية الجمعة. وقال بيان آخر للتحالف الذي تقوده السعودية ويقود حرب في اليمن ان الدلائل والمؤشرات الأولية تشير الى وقوف "المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران" وراءه.

وهذا هو ثاني هجوم على منشأت نفطية في المملكة في أسبوع.

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(إعداد: شيماء حفظي و ريم شمس الدين، للتواصل: rim.shamseddine@refinitiv.com)

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