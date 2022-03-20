قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، في وقت مبكر من صباح الأحد، إن جماعة الحوثي "صعدت مساء أمس وفجر اليوم من هجماتها العدائية العابرة للحدود باتجاه المملكة"، مستهدفة منشآت اقتصادية بما في ذلك منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية للنفط إحداهما محطة توزيع بجازان والأخرى معمل للغاز المسال في ينبع، ما تسبب ببعض الأضرار المادية.

وأضاف التحالف، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ بالستي و9 طائرات مسيرة مفخخة أُطلقت صوب جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب.

وتابع أن الهجمات استهدفت محطة تحلية المياه بالشقيق ومحطة نقل الكهرباء بظهران الجنوب ومحطة الغاز التابعة لشركة الغاز والتصنيع الأهلية بخميس مشيط، ما أسفر عن أضرار مادية بالمنشآت وسيارات ومنازل سكنية دون خسائر في الأرواح.

فيما قال يحيى سريع المتحدث باسم قوات الحوثيين، في تغريدة صباح الأحد، إن الجماعة ستعلن خلال الساعات المقبلة عن "عملية عسكرية واسعة وكبيرة في العمق السعودي".

(إعداد: مريم عبد الغني)