* تم التحديث بتصريحات لوزير الطاقة

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، في تغريدة عبر تويتر في وقت مبكر يوم الخميس، إن الإمارات ملتزمة باتفاقية أوبك+ وآليتها الحالية لتعديل الإنتاج الشهري، وإنها تؤمن بالقيمة التي تقدمها منظمة أوبك + لسوق النفط.

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الإمارات الرسمية (وام) أنه لا يوجد أي اتفاق لزيادة الإنتاج بشكل منفرد خارج اتفاق "أوبك +".

تبدو تلك التصريحات معاكسة بعض الشيء لتصريحات نقلتها وسائل إعلام الأربعاء عن السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، إذ قال إن بلاده ستشجع أوبك على النظر في زيادة الإنتاج لسد فجوة الإمدادات بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

وبينما انخفض النفط بعد تصريحات السفير الإماراتي، عاد ليرتفع الخميس بعد تصريحات وزير الطاقة، بشأن التزام بلاده باتفاق أوبك+ الأخير بزيادة المعروض من النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر في وقت تتواصل التساؤلات بشأن رغبة كبار المنتجين في تعزيز الإمدادات للمساعدة في سد فجوة الإنتاج من روسيا بسبب العقوبات والتي دفعت بأسعار النفط إلى مستويات قياسية.

ويمكن للسعودية والإمارات، ومن بعدهما الكويت والعراق – بدرجة أقل- ضخ المزيد من إمدادات النفط، إذ تمتلك هذه الدول احتياطيات تتراوح بين 2.5 مليون و3 ملايين برميل يوميا.

وارتفع خام برنت القياسي العالمي في تعاملات الخميس 2.8% إلى 114.24 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط 1.5% إلى 110.28 دولار للبرميل، حسب رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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