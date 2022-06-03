استجابت أسعار النفط بشكل طفيف لقرار أوبك + بزيادة الإنتاج أكثر مما كان مقرر، وتراجعت الأسعار يوم الجمعة ولكن ليس بشكل كبير مع تساؤلات حول إذا كان الإنتاج الإضافي يمكن أن يعوض فقدان الإمدادات من روسيا بعد حظر أوروبا 90% منها ويلبي الطلب الصيني المتزايد، بحسب رويترز.

تراجع خام برنت إلى 117.46 دولار للبرميل وخام غرب تكساس إلى 116.58 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

قررت أوبك+ يوم الخميس، زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا في كل من يوليو وأغسطس ، بدلا من 432 ألف برميل يوميا كما هو متفق عليه سابقًا.

لكن - بحسب رويترز- يجادل المحللون حول كفاية هذه الزيادة في السوق، فيما يرى تيار آخر أن الطلب المتزايد في الصين غير مضمون.

أنهت مدينة شنغهاي الصينية الأربعاء إغلاقها الذي استمر شهرين، لكن محللون بحسب رويترز يرون أن الصين لا تزال تتمسك باستراتيجية "زيرو كوفيد" ما يعني أن أي إغلاق مفاجئ قد يؤدي لتآكل التأثير سريعا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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