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أُعلن يوم الأحد عن النطاق السعري للطرح العام الأولي لشركة أديس القابضة السعودية التي تقدم خدمات الحفر والإنتاج لقطاع النفط والغاز، والتي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) حصة بها، بحسب بيان من الشركة.

وتحدد النطاق السعري لسهم أديس القابضة في الطرح بين 12.50 ريال و13.50 ريال (3.33 إلى 3.6 دولار) للسهم.

كانت أديس القابضة، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة حصة 35.5% بها، حصلت في يونيو الماضي على موافقة هيئة السوق المالية السعودية لطرح 338,718,754 سهم عادي تمثل نسبة 30% من رأس المال المصدر (بعد زيادة رأس المال) للشركة من خلال بيع مزيج من الأسهم الحالية والجديدة.

وإلى جانب حصة صندوق الاستثمارات العامة، تمتلك شركة أديس انفستمنتس هولدينغ ليمتد حاليا 54.5% من شركة أديس القابضة، فيما تمتلك مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة حصة 10% بأديس القابضة، بحسب نشرة الطرح.

وأعلنت الشركة، في بيانها الأحد، بدء فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات على أن تنتهي في 14 سبتمبر الجاري، على أن يتم تحديد السعر النهائي للسهم عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

وسيتم إدراج وتداول أسهم الطرح في السوق الرئيسية بالبورصة السعودية بعد اكتمال عملية الطرح العام الأولي وإجراءات الإدراج.

وتعمل شركة أديس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي إحدى أكبر الشركات المشغلة لمنصات الحفر المرفوعة -وهي منصات لها أرجل ترفعها- على مستوى العالم كونها تمتلك 46 منصة حفر مرفوعة، وعملاق النفط السعودي شركة "أرامكو" من عملائها، وفق نشرة الطرح.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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