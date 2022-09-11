أعلنت شركة يقين كابيتال بصفتها المستشار المالي النطاق السعري لسهم شركة صناعة البلاستيك العربية (أبيكو) السعودية ضمن عملية طرح 20% من أسهمها -متمثلة في مليون سهم- للاكتتاب وإدراجها في السوق الموازية "نمو" بالبورصة السعودية، بحسب إفصاح للبورصة السعودية (تداول) يوم الأحد.

وتحدد النطاق السعري بين 24 و27 ريال سعودي (6.4 - 7.2 دولار) للسهم الواحد، والحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل كل مستثمر مؤهل هو 10 أسهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 249.99 ألف سهم.

وتمتد فترة الطرح بين 11 و13 سبتمبر الجاري، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وهي آلية لتحديد السعر المناسب للسهم لضمان وجود مشترين لكمية الأسهم المطروحة للبيع.

وتعمل أبيكو في مجال توريد المنتجات البلاستيكية (من علب وصناديق وقوارير وأكياس) لعملاء في قطاعات البيع بالتجزئة والأغذية وتعبئة زيوت التشحيم، ومن بين عملائها شركات المراعي، ونادك، وبندة، وكاسترول، وتوتال، وموبيل، وسنتربوينت وسيتي ماكس، وغيرها.

وسوق نمو هو سوق موازي بالبورصة السعودية بمتطلبات إدراج أسهل من السوق الرئيسي، وهو مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال. ويشترط لإدراج الشركة بسوق نمو أن يكون الحد الأدنى لقيمتها السوقية 10 ملايين ريال مقارنة بـ 300 مليون ريال في السوق الرئيسي، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% من الأسهم المصدرة، مقابل 30% على الأقل في السوق الرئيسي، بحسب الموقع الإلكتروني لبورصة تداول.



للمزيد: طرح 20% من أسهم "أبيكو" السعودية وإدراجها في السوق الموازية "نمو"



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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