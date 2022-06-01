سجل طرح حصة من شركة أمواج في سوق السعودية الموازي "نمو" إقبال كبير، حيث بلغت نسبة تغطية الطرح 976% وفقا لبيان شركة معرفة المالية - المستشار المالي للطرح - يوم الأربعاء.

وأفاد البيان أنه تم طرح 10% من أسهم أمواج للتداول بسعر 72 ريال ( 19.2دولار) للسهم الواحد، واستمرت فترة الطرح بين 22 – 25 مايو الماضي.

وقالت معرفة المالية بصفتها المستشار المالي أنها ستعمل مع شركة الإنماء للاستثمار بصفتها مدير الاكتتاب مع تداول السعودية، لاستكمال الإجراءات وتحديد موعد إدراج السهم.

وتأسست أمواج في الرياض عام 2001 وتعمل في مجال بيع الأجهزة المنزلية بالسعودية ،وفقا لموقعها الإلكتروني.

للمزيد: أمواج الدولية... طرح جديد في بورصة السعودية

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد حسن ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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