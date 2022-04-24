أعلنت شركة معرفة المالية (معرفة كابيتال)، يوم الأحد في بيان للبورصة السعودية، طرح أسهم شركة أمواج الدولية (أمواج الدولية) للاكتتاب، وهي متخصصة في بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والمنزلية.

وستطرح الشركة 600 ألف سهم في السوق الموازية نمو، بما يمثل 10% من أسهمها، بحسب بيان شركة معرفة المالية وهي المستشار المالي لعملية الطرح.



وستبدأ فترة الطرح اعتبارا من يوم 22 مايو المقبل ويستمر لمدة 4 أيام عمل وتنتهي بنهاية يوم 25 مايو.

وتأسست أمواج الدولية في الرياض عام 2001 وتعمل في مجال بيع الأجهزة المنزلية بالسعودية وهي الذراع التجاري لشركة زهران القابضة، وهي الوكيل الحصري لعلامة "أوجين" للأجهزة الإلكترونية والمنزلية في المملكة، موقعها الإلكتروني.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:مريم عبدالغني ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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