عينت شركة أبراج لخدمات الطاقة العُمانية، التابعة لشركة أوكيو الحكومية للطاقة، كل من المجموعة المالية هيرميس والبنك الوطني العُماني والبنك الأهلي العُماني كمستشارين لطرح عام أولي محتمل لأسهمها، بحسب وكالة بلومبرغ.

وتأسست أبراج لخدمات الطاقة في عام 2006 لتقديم خدمات الحفر وصيانة آبار النفط والغاز وتمتلك نحو 20 منصة حفر.

وقالت الشركة، في بيان أرسلته إلى بلومبرغ عبر البريد الإلكتروني، إنها تسعى للحصول على الموافقات الرقابية اللازمة لعملية الطرح، مضيفة أنها لم تستقر بعد على حجم الحصة التي ستطرحها.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إن الطرح قد يجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار، وقد يتم في الربع الأول من عام 2023، لكن المصادر أشارت في الوقت نفسه إلى أن توقيت الطرح عرضة للتغيير.

وليست "أبراج لخدمات الطاقة" أولى شركات أوكيو التي تسعى لطرح عام أولي، إذ كانت بلومبرغ أوردت في وقت سابق من الشهر الجاري أن أوكيو تدرس طرح عام أولي لوحدتها لخطوط أنابيب الغاز "أوكيو لشبكات الغاز"، وتبحث إمكانية الطرح المزدوج للوحدة في بورصتي مسقط والسعودية.

وأوكيو هي شركة حكومية نتجت عن دمج 9 شركات تحت مظلة واحدة، وتعتبر الشركة المشغل والمالك الحصري لمنظومة نقل الغاز في سلطنة عُمان بالكامل منذ عام 2018، ولديها عمليات في 16 دولة.

وكان جهاز الاستثمار العُماني، الذي يدير أصول الحكومة، أعلن في يونيو الماضي الجاهزية لطرح وحدتين تابعتين لأوكيو في بورصة مسقط، ضمن مرحلة أولية للتخارج من 6 استثمارات وطنية في قطاعات متنوعة، بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، في تصريحات مطلع سبتمبر الحالي لموقع اقتصاد الشرق، إنه يجرى تجهيز 4 شركات تابعة لجهاز الاستثمار العُماني للطرح في البورصة، مشيرا إلى أن قيمة هذه الطروحات قد تصل إلى ملياري دولار، وأن طرح هذه الشركات قد يكون خلال النصف الأول من العام المقبل.



للمزيد: أوكيو العُمانية تدرس إمكانية الطرح المزدوج لوحدتها لشبكات الغاز



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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