قد تجمع شركة "أوكيو" (OQ) العُمانية للطاقة المملوكة للدولة ما يصل إلى 800 مليون دولار من الطرح العام الأولي لوحدتها لخطوط أنابيب الغاز "أوكيو لشبكات الغاز"، وتدرس الشركة إمكانية الطرح المزدوج لوحدتها في بورصتي مسقط والسعودية، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مصادر يوم الخميس.

و"أوكيو لشبكات الغاز" هي إحدى الوحدات التابعة لـ "أوكيو"، وتمتلك الوحدة وتدير كافة عمليات نقل الغاز بعُمان عبر شبكة من خطوط أنابيب الغاز تمتد لمسافة 4,000 كيلومتر، بحسب الموقع الإلكتروني لأوكيو.

ووفق ما قالته المصادر، فإن الشركة عينت بنك أوف أميركا وبنك مسقط لتقديم المشورة بشأن الطرح العام الأولي، مضيفة أنه قد يتم إضافة المزيد من البنوك للصفقة.

وأوكيو هي شركة حكومية نتجت عن دمج 9 شركات تحت مظلة واحدة، وتعتبر الشركة المشغل والمالك الحصري لمنظومة نقل الغاز في سلطنة عُمان بالكامل منذ عام 2018، ولديها عمليات في 16 دولة.

كان جهاز الاستثمار العماني، الذي يدير أصول الحكومة، أعلن في يونيو الماضي الجاهزية لطرح وحدتين تابعتين لأوكيو في بورصة مسقط، ضمن مرحلة أولية للتخارج من 6 استثمارات وطنية في قطاعات متنوعة، بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.





(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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