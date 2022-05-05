ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس لتواصل مكاسبها حيث جاء اقتراح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات جديدة على روسيا-- بما في ذلك فرض حظر على النفط الخام-- ليقلل من المخاوف بشأن الطلب من الصين، وفقاً لوكالة رويترز.

وارتفع خام برنت بنسبة 0.5% إلى 110.74 دولار للبرميل وقفز خام غرب تكساس بنسبة 0.4% إلى 108.21 دولار للبرميل.

وعلى دول الاتحاد الاوروبي الـ27 الموافقة بالاجماع على الاقتراح الجديد الذي ينص على الإلغاء التدريجي لإمدادات الخام الروسي في ستة أشهر والمنتجات المكررة بحلول نهاية عام 2022.

ومن المتوقع أن تبقي مجموعة أوبك بلس زيادة الإنتاج عند 432 ألف يوميا لشهر يونيو، بحسب ما أدلى به كل من مصدر في المجموعة ومحللة لموقع زاوية عربي. تجتمع الدول الأعضاء في أوبك + اليوم الخميس لمراجعة سياسة الانتاج.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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