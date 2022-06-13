

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين بضغط من تراجع آمال انتعاش الطلب في الصين والتضخم بالإضافة لمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب ضعف الأسواق مع مخاوف رفع الفائدة.

زاد التضخم في الولايات المتحدة بنسبة أكبر من المتوقع ل 8.6% مايو الماضي، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ ديسمبر 1981، بحسب رويترز.

تراجع خام برنت 1.48% إلى 120.2 دولار للبرميل وخام غرب تكساس 1.54% إلى 118.81 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 في بكين، وحذر مسؤولون يوم الأحد من انتشار للفيروس في العاصمة وأعلنوا عن خطط لإجراء اختبارات جماعية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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