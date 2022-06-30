طغت المخاوف بشأن الإمدادات على المستثمرين، ما أعاد أسعار النفط للارتفاع يوم الخميس.

ارتفع خام برنت بنسبة 0.6% إلى 113.08 دولار للبرميل كما ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 0.5% إلى 110.27 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

نقلت رويترز عن محللين إن مزيد من الاضطرابات في الإمداد تدعم الأسعار، وسط تعليق الشحنات الليبية من مينائين رئيسيين بشرق البلاد، بينما شهدت الإكوادور انخفاض في الإنتاج بسبب الاحتجاجات المستمرة.

قالت شركة بتروإكوادور الحكومية، الأربعاء، إن صادراتها من أبرز الخامات النفطية التي تصدرها لا تزال معلقة، حيث يضر انتشار الاحتجاجات المناهضة للحكومة بإنتاج النفط، حسب الوكالة.

وقالت ليبيا يوم الاثنين إنها قد تلجأ لإعلان القوة القاهرة في خليج سرت نتيجة تكرر الإغلاقات ما لم يتم استئناف الشحن. والقوة القاهرة تعفي المؤسسة من مسؤولية قانونية تجاه عملائها.

ويعاني قطاع الطاقة الليبي من إغلاقات متكررة على يد جماعات مسلحة تعكس الأزمة السياسية المستمرة بين شرق وغرب ليبيا بين حكومة عبد الحميد الدبيبة - التي مقرها في الغرب - والذي يرفض تسليم السلطة إلى فتحي باشاغا المختار من البرلمان والذي يقع مقره في شرق ليبيا.

وعلى الصعيد العربي، قالت تونس أنها لجأت إلى استخدام مخزونها من احتياطي المواد البترولية لتلبية الطلب المحلي، وهو ما وصفه المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي في تصريح لوكالة تونس للأنباء بأنه وضع "جد" دقيق.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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