ارتفعت أسعار النفط مع بدء عودة الحياة في مدينة شنغهاي الصينية المزدحمة بالسكان يوم الأربعاء، بعد إغلاق لمدة شهرين بسبب كورونا ما يدعم الطلب، في مقابل مخاوف نقص المعروض بعد موافقة الاتحاد الاوروبي على حظر مبدئي لـ 90% من نفط روسيا.

زاد خام برنت بنسبة 0.2% إلى 115.88 دولار للبرميل وارتفع خام غرب تكساس بنسبة 0.3% إلى 114.97 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

وبينما يستعد الاتحاد الأوروبي لتنفيذ العقوبات خلال 6 إلى 8 أشهر، يزور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دول الخليج ويلتقي نظرائه الخليجيين في البحرين والسعودية قبل اجتماع أوبك + المقرر يوم 2 يونيو.

ويتوقع أن تعتمد أوبك + في اجتماعها مطلع يونيو الزيادة المقررة مسبقا في الإنتاج متجاهلة مطالبات أمريكية وأوروبية بتسريع وتيرة رفع الإنتاج لكبح ارتفاع أسعار النفط.

ويضم تحالف أوبك + دول أوبك ودول من خارجها على رأسها روسيا. ومن المتوقع أن تبقى المجموعة على زيادة بمقدار 432 ألف برميل من دون تغيير لشهر يوليو على الرغم من مطالبة الدول المتضررة من ارتفاع أسعار النفط بتعديل الزيادة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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