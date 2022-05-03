ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في بداية تعاملات الثلاثاء، فيما يخطط الاتحاد الأوروبي لحظر واردات النفط الروسي وهو ما قد يؤثر على المعروض في الأسواق، وبينما يدرس المستثمرون تأثير الإغلاق في الصين على الطلب في ظل تفشي فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت القياسي العالمي 0.2% إلى 107.83 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط 0.2% أيضا إلى 105.34 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

ويسود انقسام حاليا بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن إنهاء الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية، إذ تعتمد دول التكتل حتى الآن بشكل أساسي على الغاز والنفط من روسيا.

وفي الصين، التي هي أكبر مستورد للنفط في العالم وبالتالي تؤثر على الطلب العالمي، فقد أعلنت السلطات يوم السبت الماضي تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا في العاصمة بكين بينما تشهد البلاد أسوأ ارتفاع في حالات الإصابة بالفيروس منذ بدايات ظهور الجائحة.



(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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