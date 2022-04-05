ارتفعت العقود الآجلة للنفط في تعاملات يوم الثلاثاء فيما تخطط الولايات المتحدة وأوروبا لإعلان عقوبات جديدة على موسكو على خلفية جرائم الحرب التي يُزعم أن القوات الروسية ارتكبتها في أوكرانيا، وهو الأمر الذي يزيد المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات، بينما عُلقت المحادثات النووية مع إيران.

وارتفعت عقود خام برنت 1.1% إلى 108.73 دولار للبرميل، فيما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 1.2% لتبلغ 104.53 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

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(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)