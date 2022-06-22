انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء، وسط محاولات من الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض تكلفة الوقود المرتفعة بحسب رويترز.

تراجع سعر خام برنت بنسبة 3.4% إلى 110.78 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس بنسبة 3.7% إلى 105.48 دولار للبرميل وفقا لرويترز.

ووفقا لمصدر تحدث لرويترز، يتوقع أن يعلن بايدن الأربعاء عن تعليق مؤقت للضرائب على البنزين، كما سيجتمع الخميس مع 7 شركات منتجة لحثها على خفض الأسعار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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