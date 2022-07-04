

سيطرت المخاوف من ركود الاقتصاد العالمي مع عودة تفشي كورونا في الصين، على اضطرابات السوق مع نقص الإمدادات من ليبيا وروسيا ليتراجع سعر النفط يوم الاثنين.



وبحسب رويترز، يراقب التجار أسعار بيع الخام التي ستعلنها السعودية لشهر أغسطس لتقييم مؤشرات العرض والطلب.



وفي معاملات سابقة الاثنين، تراجع خام برنت بنسبة 0.3%، إلى 111.27 دولار للبرميل وانخفض خام غرب تكساس 0.3% إلى 108.09 دولار للبرميل، حسب رويترز.



شددت المدن في شرق الصين القيود المفروضة على كوفيد -19 يوم الأحد مع ظهور حالات إصابة جديدة ما يعد تهديدا لخطط الدولة بشأن النمو.



وفي ليبيا لا تزال حالة القوة القاهرة التي تعفي من الالتزامات القانونية سارية، بسبب توقف الإنتاج والشحن بخليج سرت.



يعاني قطاع الطاقة الليبي من إغلاقات متكررة على يد جماعات مسلحة تعكس الأزمة السياسية المستمرة بين شرق وغرب ليبيا بين حكومة عبد الحميد الدبيبة - التي مقرها في الغرب - والذي يرفض تسليم السلطة إلى فتحي باشاغا المختار من البرلمان والذي يقع مقره في شرق ليبيا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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