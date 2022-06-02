ساهمت أنباء حول احتمالية أن تستجيب السعودية لزيادة الإنتاج في تراجع أسعار النفط يوم الخميس قبل اجتماع كبار المنتجين في أوبك+ في وقت لاحق اليوم.

وتراجع خام برنت 2% إلى نحو 114 دولار للبرميل صباح اليوم بحسب بيانات ريفينيتيف.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز يوم الأربعاء عن مصادر إن السعودية مستعدة لزيادة إنتاجها النفطي إذا انخفض إنتاج روسيا بشكل كبير بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها. لكن رويترز نقلت عن مصادر على صلة بأوبك + إن اجتماع فني يوم الأربعاء لم يناقش الفكرة.

وقال مصدران من أوبك + إن لجنة فنية تابعة لأوبك + قلصت توقعاتها لفائض سوق النفط في 2022 بنحو 500 ألف برميل يوميا إلى 1.4 مليون برميل يوميا.

ويتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الطلب مع بدء الصيف في أمريكا واوروبا، وإنهاء الإغلاق بسبب كوفيد في شنغهاي الصينية بدءا من يوم الأربعاء.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل ahmed.feteha@lseg.com)

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