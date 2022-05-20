بعد مكاسب أسبوعية محدودة، تراجع النفط في تعاملات يوم الجمعة مع تخوفات من تراجع الطلب بضغوط ضعف النمو الاقتصادي العالمي و تشديد السياسات النقدية لكبح التضخم.



تراجع خام برنت بنحو 0.6% إلى 111.41 دولار للبرميل وهبط خام غرب تكساس بنسبة 1.2% إلى 110.85 دولار.



ويتوقع أن يؤثر وقف شركة S-Oil - ثالث أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية - الإنتاج في وحدات مصفاة بسبب انفجار ليلة الخميس، في إمدادات البنزين في آسيا. وتمتلك أرامكو حصة أغلبية بالشركة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا