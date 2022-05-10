استمرت أسعار النفط بالانخفاض لليوم الثاني على التوالي، وتراجعت يوم الثلاثاء بأكثر من 1% نتيجة المخاوف من تأثر الطلب العالمي على النفط بإغلاقات فيروس كورونا في الصين وقوة الدولار ومخاطر من أن ينحدر العالم الى الركود الاقتصادي، بحسب رويترز.

وهبط خام برنت بنسبة 1.2% إلى 104.63 دولار، وتراجع خام غرب تكساس بنسبة 1.2% إلى 101.84 دولار للبرميل.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين ، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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