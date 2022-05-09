تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، متماشية مع انخفاض الأسهم في آسيا، بفعل مخاوف من أن الركود العالمي قد يضعف الطلب على النفط، فيما يتطلع المستثمرون إلى محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي التي من المتوقع أن تشدد الإمدادات العالمية، حسب رويترز.

تراجع خام برنت بنسبة 0.3% إلى 112.11 دولار للبرميل وانخفض خام غرب تكساس بنسبة 0.4% إلى 109.36 دولار للبرميل.

وقد خفضت أرامكو السعودية يوم الأحد، سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى آسيا وأوروبا لشهر يونيو، بعد ما كانت قد رفعته لجميع المناطق في مايو، بحسب رويترز.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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