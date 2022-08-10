تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أشارت مصادر في السوق إلى ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

ولكن قللت المخاوف بشأن نقص الإمدادات من حدة التراجع في الأسعار حيث انخفض خام برنت بنسبة 0.8% إلى 95.57 دولار للبرميل كما هبط خام غرب تكساس 1.13 دولار إلى 89.37 دولار للبرميل، حسب رويترز.

ووفقا لما نقلته رويترز عن مصادر في السوق، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 2.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 5 أغسطس فيما ينتظر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق الأربعاء.

ويترقب السوق اللمسات الأخيرة لمحاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني والذي قد يتيح لطهران تصدير المزيد من النفط الخام، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي عن التوصل لصيغة نهائية تنتظر موافقة واشنطن وإيران.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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