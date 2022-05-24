تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بسبب المخاوف من احتمال حصول ركود في الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب في الصين بفعل قيود اغلاق كوفيد.

وانخفض خام برنت 1.2% إلى 112.08 دولار للبرميل وخام غرب تكساس بنسبة 1.2% إلى 109 دولار للبرميل، بحسب رويترز.

خلال منتدى دافوس العالمي، لم تستبعد المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا من حدوث ركود اقتصادي للاقتصادات الكبرى.

ومن المتوقع أن يتخذ قرار أوروبي لحظر النفط الروسي خلال أيام ما قد يؤثر على أسعار النفط.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصلrim.shamseddine@lseg.com)

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