

انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة، لكنها لا تزال تحوم قرب أعلى مستوياتها في شهرين، بحسب رويترز، بدعم من اتفاق أوروبي محتمل قريب لحظر النفط الروسي.



وتراجع خام برنت إلى 117.31 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس إلى 113.91 دولار للبرميل، بحسب رويترز.



وقالت ستة مصادر في أوبك + لرويترز إن أوبك + من المقرر أن تلتزم باتفاق زيادة الإنتاج في اجتماع 2 يونيو المقبل بمقدار 432 ألف برميل يوميا، وفقا لما هو متفق عليه رغم دعوات زيادة الإنتاج بشكل أسرع لكبح ارتفاع الأسعار.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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