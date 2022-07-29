ظلت أسعار النفط، عالقة يوم الجمعة، بين المخاوف من نقص الإمدادات ومخاوف على الطرف الآخر من ركود يُقلص الطلب.

واستقر خام برنت عند 107.14 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس 0.4% إلى 96.8 دولار للبرميل، حسب رويترز.

ويترقب السوق المضغوط بالفعل، قرار أوبك+ في اجتماعها يوم 3 أغسطس، في وقت تسعى فيه الدول السبع لوضع سقف لتسعير الخام الروسي ضمن عقوبات غربية بسبب الحرب على أوكرانيا.

لم ينجح الرئيس الأمريكي جو بايدن في الحصول على موافقة خليجية بزيادة فورية لإنتاج النفط خلال زيارته للسعودية منتصف يوليو، وأكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن سوق النفط يُنظم من خلال أوبك+.

ونقلت رويترز عن مصادر في أوبك+ أن المنظمة ستدرس إبقاء إنتاج النفط دون تغيير لشهر سبتمبر، لكن مصدرين قالا إن زيادة متواضعة ستتم مناقشتها.

أما مخاوف الطلب، تأتي مدفوعة بشكل أساسي بتخفيض صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو، وانكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام - و للربع الثاني على التوالي - بنسبة 0.9% ، إضافة للسياسة النقدية التشددية ورفع الفائدة الأمريكية لمواجهة التضخم المرتفع.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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