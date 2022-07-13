واصل الدولار الأمريكي صعوده خلال تداولات يوم الأربعاء، مدعوما بتوقعات برفع أسعار الفائدة بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت أعلى من المتوقع.

ووصل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء لأعلى مستوياته منذ عام 2002، وواصل صعوده يوم الأربعاء ليبلغ 108.57 نقطة بارتفاع بنحو 0.46% في تداولات اليوم بحلول الساعة 4:50 مساء بتوقيت دبي، قبل أن يهبط إلى 108.3 نقطة.

وتراجع اليورو دون 0.99 دولار لثواني في تعاملات الأربعاء بعد ظهور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، قبل أن يعود إلى مستوى 1.0016 دولار ليقلل خسائره.

وسجل التضخم في أمريكا 9.1% على أساس سنوي -وهو الأكبر منذ نهاية عام 1981- و1.3% على أساس شهري خلال يونيو الماضي مقابل توقعات بـ 8.8% للتضخم السنوي، لكن التضخم الأساسي والذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة بلغ 5.9% على أساس سنوي و0.7% على أساس شهري.

ويتوقع 53.6% من السوق زيادة الفائدة 75 نقطة أساس فيما يرجح 46.4% زيادة الفائدة 1% كاملة في اجتماع الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده بعد أسبوعين، بحسب خدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي" الأمريكية.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا