تعتزم الحكومة الكويتية اقتراض ما بين 3 و6 مليار دينار كويتي (10-20 مليار دولار) في السنة المالية 2025-2026 من خلال أدوات دين تقليدية وإسلامية، وذلك في ظل اتساع العجز المالي، وفقا لتقرير صادر عن شركة سي آي كابيتال.

ويتوقع أن يتسع العجز المالي للدولة الخليجية إلى 3.8 مليار دينار كويتي في السنة المالية 2025-2026، من 1.2 مليار دينار كويتي في السنة المالية 2024-2025، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف عائدات النفط.

"نتوقع تمويل العجز بالكامل من خلال الاقتراض المحلي والخارجي، حيث يسمح قانون الدين الصادر في مارس 2025 بإصدار ما يصل إلى 30 مليار دينار كويتي من أدوات الدين على مدى 50 عام،" حسبما قال الخبيران الاقتصاديان حكمت المتبولي وسارة سعادة، من بنك الاستثمار المصري.

جمعت البنوك المحلية 850 مليون دينار كويتي حتى الآن هذا العام من خلال إصدارات، وهو اتجاه من المتوقع استمراره.

يسهم تمويل العجز عن طريق الاقتراض في الحفاظ على صندوق الاحتياطي العام (GRF) والحفاظ على القدرة الاحتياطية السيادية، حسب التقرير.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.2% في عام 2025، ليعكس بذلك انكماشا استمر عامين في ظل زيادة بنسبة 2.1% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

على الرغم من أنه من المتوقع أن ينخفض ​​الإنفاق الرأسمالي للسنة المالية 2025-2026 بنسبة 1.6% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى منخفض جديد قدره 1.8 مليار دينار كويتي، تتوقع سي آي كابيتال أن تُوفر إصدارات الديون المُخطط لها سيولة جديدة لأنشطة المشاريع.

في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي النفطي إلى 2.6% في عام 2026، مقارنة بـ -1.8% في عام 2025 مع تعافي إنتاج النفط الخام.

تخطط مؤسسة البترول الكويتية لرفع الإنتاج إلى 4 مليون برميل يوميا بحلول عام 2035 من 3.2 مليون برميل يوميا، ما يُشير إلى تحسن طويل الأجل في قطاع النفط.

مع ذلك، استمر إنفاق المستهلك في الانخفاض بنسبة 5.3% على أساس سنوي ليصل إلى 11.3 مليار دينار كويتي في الربع الأول من عام 2025، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض ومحدودية الإنفاق الحكومي على الأجور.

"نتوقع انتعاش مع ازدياد فرص العمل ونشاط المشاريع،" وفق التقرير.

ومن المتوقع أن يدعم استقرار معدل التضخم عند 2.4% في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 3.1% في الفترة نفسها من العام الماضي، الدخل الحقيقي ويساعد على انتعاش نشاط المستهلك، حسب سي آي كابيتال.

