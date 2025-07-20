تستهدف شركة لايم للتمويل الاستهلاكي المصرية، تقديم تمويلات تتخطى مليار جنيه (20.3 مليون دولار) خلال عامين، وفق أحمد محسن، الرئيس التنفيذي للشركة خلال فعالية إطلاق الشركة بالقاهرة الأحد.

ولايم للتمويل الاستهلاكي مملوكة بالكامل لمجموعة بنك أبوظبي الأول الإماراتي، وستمارس أعمالها في مصر، في وقت يشهد هذا القطاع طفرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم بمصر. وقد بلغت قيمة التمويلات بذلك النشاط نحو 22 مليار جنيه من يناير إلى أبريل 2025 وفق أحدث بيانات رسمية متاحة.

"المحفظة اللي احنا بنستهدفها في أول سنتين (من الإطلاق) هي محفظة تعدى المليار جنيه،" بحسب محسن.

وقد استثمرت مجموعة بنك أبوظبي الأول نحو 9.4 مليون دولار في الشركة الجديدة والتي حصلت على رخصة ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر مارس 2025.

وستقدم الشركة تمويلات مجال التعليم، بتوفير تقسيط للمصروفات الدراسية، ولديها خطط لدخول مجالات أخرى، وفق محسن دون مزيد من التفاصيل.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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