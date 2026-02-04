كشف إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال المصرية العاملة في إدارة الأصول، تفاصيل خطتها لإطلاق صندوق للاستثمار في الفضة، دون تحديد موعد متوقع للإطلاق، وذلك خلال تصريحات لزاوية عربي على هامش مؤتمر في القاهرة الثلاثاء.

تأسست مباشر كابيتال مصر في 2018 وتعمل بمجال تداول الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية، وذلك ضمن مجموعة مباشر البحرين التي تأسست في 2007، بحسب بيانات رسمية.

"نأمل نكون إحنا أول صندوق فضة في مصر.. 2 مليار جنيه (42.6 مليون دولار) ده المستهدف للصندوق،" وفق رشاد.

تنشط الصناديق الاستثمارية المتخصصة في المعادن في مصر، مع ارتفاع أسعار المعادن وتراجع أسعار الفائدة. وفي مصر عدة صناديق استثمار متخصصة في الذهب فيما تسعى شركات لإطلاق صناديق للفضة.

ولدى مباشر كابيتال مصر 3 صناديق استثمار قائمة: واحد في الأسهم والثاني في الدخل الثابت، والثالث مخصص للاستثمار بالذهب. وتعمل حاليا لإطلاق صناديق أخرى بينها صندوق دولاري وصندوق يحاكي مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية EGX35-LV.

تفاصيل عن صندوق الاستثمار في الفضة المزمع

(وفق تصريحات رشاد)

- تنتظر مباشر كابيتال موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على مستندات إطلاق الصندوق التي تقدمت بها هذا الأسبوع تمهيدا لفتح باب الاكتتاب فيه، دون تحديد موعد متوقع للإطلاق.

- سيتم إطلاق الصندوق بالشراكة بين مباشر كابيتال وشركة امبراطورية الذهب وهي شركة مصرية للاستثمار في الذهب، بحصص 70 و 30% على الترتيب.

- سيكون رأسمال الصندوق المبدئي 10 مليون جنيه، مع خطط مستهدفة لزيادة أصوله الإجمالية إلى 2 مليار جنيه.

- سيتم تلقي الاكتتاب في الصندوق من خلال 4 شركات محلية هي: مباشر كابيتال، أسطول لتداول الأوراق المالية، عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، وزالدي للاستثمار.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

