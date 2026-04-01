وقعت شركة الرمز للعقارات السعودية، المدرجة بالبورصة السعودية، اتفاقية تأسيس صندوق استثماري عقاري متوافق مع أحكام الشريعة، بحجم مستهدف 650 مليون ريال سعودي (173.3 مليون دولار)، لتطوير مشروع سكني في جدة، وفق بيان للبورصة الثلاثاء.

تعمل الرمز للعقارات التي تأسست في 2016 ومدرجة في البورصة العام الماضي، في التطوير العقاري المتكامل في السعودية بما في ذلك الأبراج السكنية والتجارية والخدمية، تتواجد في 6 مدن بالمملكة ولديها نحو 40 مشروع.

ويهدف المشروع المسمى "واجهة الرمز" إلى تطوير مجتمع سكني متكامل يضم نحو 900 وحدة سكنية، وتُقدَّر قيمة عقد التطوير نحو 268.8 مليون ريال سعودي تقريبا، وفق البيان.

ستساهم الرمز للعقارات باستثمار في الصندوق نحو 81.6 مليون ريال سعودي، عن طريق المساهمة العينية، فيما سيُدار الصندوق من خلال شركة عود المالية التي تمتلك الرمز 25% منها.

وستحصل شركة الرمز للعقارات على رسوم تطوير بنسبة 10% ورسوم تسويق تعادل 2.5% من إجمالي مبيعات المشروع، حسب البيان.

ووفق البيان، فمن المرجّح أن تسهم الصفقة في تعزيز الأداء المالي للرمز خلال السنوات 2026 - 2029.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا