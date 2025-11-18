ماذا نعرف بالأساس؟

(بحسب بيانات رسمية وتصريحات للشركة)

تعتزم شركة الرمز للعقارات السعودية إصدار نحو 12.9 مليون سهم جديد، لغرض طرح عام أولي ببورصة السعودية في السوق الرئيسية، لزيادة رأس المال وتمويل توسعات.

سيبدأ اكتتاب المؤسسات وبناء سجل الأوامر في 23 نوفمبر الجاري ويمتد حتى 27 نوفمبر. فيما سيكون اكتتاب الأفراد بين 7-9 ديسمبر.

ستستخدم الشركة عوائد الطرح لزيادة رأس المال ليصبح نحو 428.6 مليون ريال (114.3 مليون دولار) بدلا من 300 مليون ريال، بالإضافة لتمويل استثمارات من خلال صناديق عقارية وتطوير مشاريع.

الطرح في السوق الرئيسية، جاء بعد نحو 3 سنوات من قرار الشركة إلغاء طرح مزمع في سوق نمو الموازية كان مقرر له نهاية 2022، وقالت الشركة حينها إنه سيكون من مصلحة المساهمين والمستثمرين العودة إلى السوق في مرحلة لاحقة.

نظرة سريعة على الشركة

(وفق نشرة الطرح وموقعها الرسمي)

- تأسست عام 2016 تعمل في شراء الأراضي وتطوير المشاريع السكنية والتجارية لها وللغير.

- تعمل في السعودية فقط وتتواجد في 6 مدن بالمملكة ولديها نحو 40 مشروع.

- نمت إيراداتها لسنة 2024 بنسبة 78.9% على أساس سنوي لتسجل نحو 952 مليون ريال.

- وأوضحت الشركة في بيان نتائج الأعمال لعام 2023 تسجيل مكاسب من استثمارات لها. كما أشارت الشركة في بيان نتائج أعمال العام الماضي إلى تسجيل مكاسب استثماراية + إيرادات من ودائع في 2024.

