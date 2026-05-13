أجلت شركة ازدهار للاستثمار المباشر المصرية، إطلاق صندوق جديد للاستثمار في عدة شركات مصرية "ازدهار 3" للعام المقبل بدلا من خطط سابقة كانت تستهدف إطلاقه بحلول نهاية 2026، حسب عماد برسوم، المؤسس والعضو المنتدب للشركة لزاوية عربي.

وقد أعلنت ازدهار سابقا نيتها تأسيس هذا الصندوق، الذي سيجمع استثمارات بالدولار وكان مستهدف إطلاقه بحلول نهاية 2026، فيما أرجع برسوم التأجيل إلى 2027 لظروف السوق نتيجة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

تعمل ازدهار، التي تأسست منذ نحو 10 سنوات، على الاستحواذ على حصص في شركات مصرية تعمل في قطاعات مختلفة مثل التجزئة والأغذية من خلال صناديق استثمار تابعة لها ثم التخارج منها بعد فترة ويتم بعدها إغلاق الصندوق المعني بهذه الاستثمارات.

وللشركة صندوقين آخرين يستثمران في الشركات باستثمارت دولارية أيضا: "ازدهار 1" أُطلق في 2016 و"ازدهار 2" أُطلق في 2021.

وردا على سؤال حول الموعد المتوقع لإطلاق صندوق ازدهار 3، قال برسوم "غالبا الصندوق ده ممكن يتم تأسيسه في 2027 مش في 2026"، وعن سبب التأجيل أضاف "بنشوف أوضاع السوق".

ولم يحدد برسوم الوقت المتوقع لإطلاق الصندوق واكتفى بأنه سيكون خلال العام المقبل.

وتسببت الحرب في ضغوط على العملة المحلية، ورفعت سعر الدولار لمستويات قياسية قرب الـ 55 جنيه، قبل أن تشهد حركته تذبذبات على مدى فترة الحرب وفقا للتطورات.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا