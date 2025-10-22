تعتزم شركة ازدهار للاستثمار المباشر المصرية، تأسيس صندوق جديد للاستثمار في عدة شركات مصرية "ازدهار 3" بحلول نهاية العام المقبل، حسب عماد برسوم، المؤسس والعضو المنتدب للشركة لزاوية عربي.

وقد أعلنت ازدهار سابقا نيتها تأسيس هذا الصندوق، الذي سيجمع استثمارات بالدولار. فيما أكد برسوم لزاوية عربي قرار إطلاق الصندوق.

"(هنطلق) صندوق جديد.. في أواخر 2026 بالدولار،" وفق برسوم، مشيرا إلى أن الشركة ستبدأ تأسيس الصندوق منتصف العام المقبل.

خلفية سريعة على الشركة والصناديق السابقة

تعمل ازدهار، التي تأسست منذ نحو 10 سنوات، على الاستحواذ على حصص في شركات مصرية تعمل في قطاعات مختلفة مثل التجزئة والأغذية من خلال صناديق استثمار تابعة لها ثم التخارج منها بعد فترة ويتم بعدها إغلاق الصندوق المعني بهذه الاستثمارات.

وللشركة صندوقين آخرين يستثمران في الشركات باستثمارت دولارية أيضا: "ازدهار 1" أُطلق في 2016 و"ازدهار 2" أُطلق في 2021.

وتستهدف ازدهار استثمار 60 مليون دولار من صندوق "ازدهار 2" بحلول الربع الأول من العام القادم، وهو الجزء المتبقي من قيمة الصندوق البالغة 176 مليون دولار، وفق برسوم.

أما "ازدهار 1" والذي تم الإغلاق المالي له في 2017، من المتوقع أن ينتهي عمره العام القادم بعد تخارجه من جميع الاستثمارات التي قدرت بنحو 90 مليون دولار.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا