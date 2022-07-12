توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن يدعم النمو الاقتصادي واحتواء فيروس كوفيد-19 زيادة الطلب على النفط العام المقبل، إلا أنه سيكون نمو بمعدل ابطأ من العام الحالي.

وقالت أوبك في تقريرها لشهر يوليو "من المتوقع أن يدعم الطلب على النفط لعام 2023 الأداء الاقتصادي القوي في دول مستهلكة كبرى (للنفط) والتحسن في التطورات الجيوسياسية واحتواء كوفيد 19 في الصين."

وأضافت المنظمة أنها خفضت تقديراتها للطلب في الربع الثاني من هذا العام بعد ارتفاع معدل إصابات كوفيد-19 في الصين واستمرار حالة عدم اليقين على الساحة الجيوسياسية.

وتتوقع المنظمة أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.2% في 2023 من 3.5% العام الحالي.

وقالت المنظمة أن الطلب سينمو بمقدار 2.7 مليون برميل في اليوم إلى 103 مليون برميل يوميا بالمتوسط في 2023 لكنها أبقت على توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام عند 3.4 مليون برميل يوميا أي من دون تغيير عن تقديراتها في الشهر الماضي.

وتوقعت أن يبلغ اجمالي الطلب خلال العام الحالي 100.3 مليون برميل يوميًا في المتوسط.

وبدأت أسعار النفط في الانخفاض في الأسابيع الماضية بعد أن شهدت ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام مدفوعة باندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. ويعزي بعض المراقبين الهدوء في الأسعار إلى رفع الولايات المتحدة سعر الفائدة وأثره السلبي على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

وبلغ سعر خام برنت نحو 101 دولار للبرميل عصر الثلاثاء.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:أحمد فتيحة ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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