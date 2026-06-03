تعتزم البورصة المصرية إطلاق العقود المستقبلية على المؤشر EGX70 متساوي الأوزان الذي يضم أسهم 70 شركة الأعلى من حيث السيولة بخلاف أسهم مؤشر EGX30، بالإضافة إلى سهمين مدرجين بالمؤشر الرئيسي قريبا، وفق محمد صبري نائب رئيس البورصة لزاوية عربي.

خلفية سريعة

كان صبري، قال سابقا لزاوية عربي في مقابلة بالفيديو، إن البورصة تدرس إطلاق منتج جديد للمشتقات خلال النصف الثاني من العام الجاري، وإنها تفاضل بين العقود المستقبلية على مؤشر EGX70 أو العقود المستقبلية على الأسهم وليس الاثنين معا وهو ما تغير الآن.

وقد أطلقت البورصة المصرية، سوق المشتقات رسميا مطلع مارس، وبدأت بتداول العقود المستقبلية على مؤشرها الرئيسي EGX30 بفترة تمتد لـ 3 و6 أشهر. لكن لم يشهد سوق المشتقات المصري تعاملات قوية.

ما الجديد؟

ردا على سؤال بشأن العقود المستقبلية المنتظر إصدارها قال صبري: "بنحاول نخليها على الاتنين.. على سهمين من EGX30 والمؤشر EGX70".

ولم يحدد صبري هذين السهمين متوقعا أن يتم إطلاق هذه العقود خلال الشهر الجاري أو المقبل.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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