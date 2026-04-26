في خطوة جديدة في اتجاه برنامج الطروحات الحكومية، وافقت البورصة المصرية على قيد 6 شركات حكومية جديدة قيد مؤقت، لترتفع بذلك الشركات المقيدة مؤقتا إلى 12 شركة.

والقيد المؤقت هو آلية أطلقتها هيئة الرقابة المالية المصرية في 2022 لتيسير عملية طرح الشركات على أن تبدأ إجراءات الطرح أو التداول - في حالة الإدراج المباشر - خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القيد.

وكانت الحكومة أعلنت نيتها قيد 20 شركة بالبورصة في أبريل، من محفظة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام التي تم إلغاؤها في تعديل وزاري فبراير الماضي، كما تعتزم قيد 10 شركات أخرى تابعة لقطاع البترول بدون تحديد وقت، ضمن خطتها لتسريع برنامج طروحات حكومية كان ضمن مستهدفات برنامجها مع صندوق النقد الدولي الذي ينتهي هذا العام.

وبذلك تكون الشركات الحكومية المقيدة مؤقتا في البورصة حتى الآن كالتالي:

- الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية سيجوارت، شركة النصر للتعدين، وشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور.

- شركة النهضة للصناعات "أسمنت النهضة"، شركة المصرية للسبائك الحديدية "إفاكو"، وشركة الإسكندرية للحراريات.

- شركة سيناء للمنجنيز، شركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل، وشركة المساهمة المصرية للمقاولات "العبد".

- شركة النصر للإسكان والتعمير، الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، والشركة الأهلية للاستثمار والتعمير "نيركو".

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

